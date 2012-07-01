В Мексике начались всеобщие выборы

Избирателям предстоит определить, кто возглавит страну на ближайшие шесть лет, а также избрать шесть губернаторов штатов, мэра столицы страны, 579 депутатов и 876 глав муниципальных образований, сообщает РИА «Новости».

По оценке Федерального избирательного института Мексики, эти выборы станут самыми масштабными в истории страны, в них примут участие около 80 миллионов человек, из которых 3,5 миллиона придут к избирательным урнам впервые.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Энрике Пенья Ньето, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Хосефина Васкес Мота и Габриэль Куадри.

За выборами в Мексике следят в общей сложности 31,4 тысячи наблюдателей, в том числе почти 700 наблюдателей из 66 государств мира.

Традиционным ограничением, о котором власти известили заранее, стало введение "сухого закона" в день голосования. К примеру, в Мехико любые алкогольные напитки нельзя купить с полуночи субботы. Запрет продлится до конца воскресенья. Это касается и пива. Запрет действует не только для торговых точек, но и для баров, ресторанов, пивных, ночных клубов и дискотек.

Подразделения мексиканской армии, Военно-морских сил и федеральной полиции сил усилили контроль за рядом территорий страны с целью предотвращения каких-либо инцидентов в ходе голосования.