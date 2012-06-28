Лавров: Россия не поддержит внешнего вмешательства в Сирию

Лавров повторил позицию Москвы, Россия не поддержит ни какого внешнего вмешательства в дела Сирии, а встреча, которую созывает международный представитель Кофи Аннан, не должна заранее определять содержание внутреннего сирийского диалога, пишет Радио Свобода.

Вчера неназванный чиновник США заявлял, что представитель ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан уже заверил Вашингтон, что Москва накануне одобрила план перехода власти в Сирии, с которым согласны другие участники встречи.

Вчера же Кофи Аннан подтвердил, что международный саммит по Сирии на уровне глав МИД должно состояться послезавтра в Женеве.

Россия уже не раз заявляла, что будет выступать против любых попыток оказать давление на своего союзника Асада, чтобы он ушел в отставку.