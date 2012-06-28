Турция стягивает войска к границе с Сирией

Турция направляет дополнительные войска в приграничные с Сирией районы на юго-востоке страны в рамках ответных мер Дамаску, который сбил турецкий разведывательный самолет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В составе перебрасываемых войск, которые также будут противодействовать курдским сепаратистам, танковые и артиллерийские подразделения, а также батареи зенитно-ракетных комплексов, передают СМИ.

Утверждается, в частности, что из средиземноморского города Искендерун в направлении сирийской границы отправился конвой из 30 грузовиков, на борту которых находятся зенитно-ракетные комплексы.

Подразделениям усиления сирийско-турецкой границы поставлена задача "предупреждения нарушений воздушной, сухопутной и морской границ", отмечает газета "Акшам".

Турецкие СМИ отмечают, что переброска в приграничные с Сирией районы новых подразделений происходит после заявления в минувший вторник премьера Тайипа Эрдогана о возможности принятия ответных мер против Сирии, если с ее стороны будет исходить угроза турецким границам.

Усиление границы, кроме того, происходит в день проведения в Анкаре встречи Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, на котором планируется обсудить меры, которые будут приняты против Сирии в связи с инцидентом с военным самолетом.

***

Как сообщалось, разведывательный самолет ВВС Турции RF-4E, вылетевший 22 июня с авиабазы "Эрхач" в провинции Малатья на юго-востоке страны, исчез с экранов радаров в воздушном пространстве Средиземного моря юго-восточнее приграничной с Сирией провинции Хатай спустя полтора часа после взлета. Сирия заявила, что сбила турецкий самолет над своими территориальными водами после его вторжения в ее воздушное пространство. Турецкая сторона, в свою очередь, настаивает на том, что самолет был сбит в международном воздушном пространстве, а его обломки упали в территориальные воды Сирии.