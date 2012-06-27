Президент Сирии признал, что в стране идет война

И тут же приказал новому правительству во главе с Риядом Фаридом Хиджабом "направить все силы на подавление мятежа", передает Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.



"Мы живем в самом настоящем состоянии войны. Мы окружены. А когда в стране война - все меры, все слои общества, все сектора экономики должны быть направлены на победу", - сказал Б.Асад.



Он назвал действия противников властей "терроризмом" и подверг критике западные государства.



"Запад всегда требует, но никогда ничего не дает взамен. Это было не раз доказано ранее". При этом Б.Асад подчеркнул, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, но его первоочередная задача - государственные интересы.



Тем временем силы вооружённой оппозиции вступили в тяжёлые бои с правительственными войсками в пригородах столицы Сирии - Дамаска. Столкновения происходили примерно в восьми километрах от центра города, сообщает France-Presse со ссылкой на сирийских правозащитников.



За минувшие сутки убиты 116 человек: 68 гражданских, 41 военнослужащий и семь повстанцев, передает Радио Свобода.



В провинции Идлиб на севере страны не менее 250 сирийских военнослужащих перешли на сторону оппозиции.