Решение о наказании радио Eska Rock отложено

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, Совет "единогласно" признал нарушение польского законодательства ведущими программы Poranny WF, но решил дать возможность руководству радиостанции представить свои аргументы по этому делу.

KRRiT назвал важным фактором "радикальные программные и персональные решения правления Eska Rock", не уточнив, что именно имеет в виду (руководство радиостанции сообщило о закрытии программы, но еще не приняло решения, разорвет ли сотрудничество с ее авторами, которое продолжалось с начала 2008 года, - УНИАН).

Совет отметил, что ведущие программы нарушили статью закона о радиовещании и телевидении, которая запрещает распространения передач, пропагандирующих действия, которые не отвечают польским национальным и общественным интересам и противоречат общепринятым моральным нормам.

Согласно статье, которую нарушили журналисты, в первую очередь, такие действия касаются пропаганды "ненависти или дискриминации по расе, инвалидности, полу, вероисповеданию или этнической принадлежности".

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Как сообщал УНИАН, KRRiT, который получил жалобы на высказывания авторов Poranny WF от слушателей радио, Посольства Украины в Варшаве и Объединения украинцев в Польше, не исключает возможности отозвания концессии (права) на частоту для радиовещания Eska Rock в связи с этим делом.

Совет отметил, что уже дважды наказывал радиостанцию штрафами по около 15 тысяч долларов за высказывания авторов этой программы Кубы Воевудского и Михала Фигурского.

Справка УНИАН. По данным компании Kantar Media, которая мониторит рынок рекламы польских средств массовой информации, Eska ROCК в прошлом году заняла десятое место по рекламным доходам среди польских радиостанций, заработав более 10 млн дол. (плюс почти 30% к предыдущему году).