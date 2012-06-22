Главные европейские игроки будут думать, что делать с долгами

Тема дискуссий остается неизменной в течение многих месяцев - канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Марио Монти и премьер-министр Испании Мариано Рахой будут говорить о путях решения долгового кризиса в Европе, пишет Радио Свобода.

Встреча в Риме предшествует саммиту Евросоюза в Брюсселе 28-29 июня.

Накануне переговоров в Риме глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала лидеров 17 стран еврозоны к совместному решению долговых проблем, оказание прямой помощи проблемным банкам и, возможно, облегчению мероприятий сбережения для стран, которые получили помощь.

Между тем, независимые аудиторы объявили, что испанским банкам может потребоваться до 62 миллиардов евро дополнительного капитала для преодоления проблем.