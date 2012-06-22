Снижение деловой активности в Китае ударило по цене на нефть

Так, официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 21 июня понизилась на 3,25 долл. и составила 78,20 долл./барр., пишет РосБизнесКонсалтинг.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) понизилась на 3,46 долл. и составила 89,23 долл./барр.

Давление на нефтяные котировки также оказала информация о количестве безработных в США и о рекордных за последние 22 года коммерческих запасах сырой нефти в США, которые достигли нового максимального уровня с июля 1990г. - 387,3 млн барр.

Усугубили ситуацию и данные о снижении индекса деловой активности в Китае, который сократился в июне до 48,1 пункта с 48,4 пункта в мае.

Кроме того, индекс деловой активности 17 стран еврозоны остался на уровне 46 пунктов, не сдвинувшись ни на пункт с мая.



