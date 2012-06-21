В Египте перенесли объявление победителя президентских выборов

Это произошло из-за необходимости рассмотреть жалобы от обоих кандидатов, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

Оба кандидата на выборах заявляют о своей победе. Об этом говорят и Мохаммед Мурси, выдвиженец Партии свободы и справедливости, которая является политическим ответвлением умеренного исламистского движения «Мусульманское братство», и Ахмед Шафик, больше известный как последний премьер-министр в правительстве бывшего президента Хосни Мубарака - перед его свержением в феврале прошлого года.

Промедление с объявлением нового президента, как считают, может вновь разжечь напряженность в стране во время, когда есть сомнения относительно дальнейшей роли военных, которые после роспуска избранного в начале года парламента единолично управляют Египтом.