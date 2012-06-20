Казахстан и Беларусь могут перейти на российский рубль

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила журналистам после заседания Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации на тему «Гуманитарные основы интеграционных процессов на постсоветском пространстве».

«Я думаю, что это должен быть рубль. Просто рубль имеет более устойчивое хождение в мире, признание и так далее», - сказала В.Матвиенко, отвечая на вопрос УНИАН.

При этом она подчеркнула, что окончательное решение будут принимать главы государств.

«Никто никому ничего не должен навязывать, должно быть согласованное решение», - сказала она.

По ее словам, нет ни юридических, ни финансовых препятствий для создания единой валюты.

«Если мы строим полноценное, не декоративное, а интеграционное объединение, то оно должно полноценно функционировать. Здесь нужна политическая воля руководителей государств, а дальше уже отработают центробанки, финансовые службы», - сказала В.Матвиенко.

Как сообщал УНИАН, 15 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что странам Таможенного союза - России, Беларуси и Казахстану - нужно думать о введении единой валюты.