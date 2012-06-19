НАТО переправила через Россию 380 тысяч военных

Через российскую территорию к настоящему времени переправлены более 379 тысяч военнослужащих и 45 тысяч контейнеров с военными грузами. Такие данные приводятся в справке госдепартамента, опубликованной после встречи президентов США и России Владимира Путина и Барака Обамы в мексиканском городе Лос-Кабосе, сообщает РИА Новости.

Путин и Обама в совместном заявлении после встречи в Лос-Кабосе отметили, что Россия и США намерены оказывать поддержку суверенному и стабильному Афганистану, содействовать борьбе в этой стране с терроризмом и наркотрафиком, а также планируют рассмотреть возможности укрепления северного маршрута транзита.