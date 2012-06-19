НАТО переправила через Россию 380 тысяч военных
04:22, 19 июня 2012Мир
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США надеются на продолжение сотрудничества с Россией в транспортировке грузов в Афганистан.
Через российскую территорию к настоящему времени переправлены более 379 тысяч военнослужащих и 45 тысяч контейнеров с военными грузами. Такие данные приводятся в справке госдепартамента, опубликованной после встречи президентов США и России Владимира Путина и Барака Обамы в мексиканском городе Лос-Кабосе, сообщает РИА Новости.
Путин и Обама в совместном заявлении после встречи в Лос-Кабосе отметили, что Россия и США намерены оказывать поддержку суверенному и стабильному Афганистану, содействовать борьбе в этой стране с терроризмом и наркотрафиком, а также планируют рассмотреть возможности укрепления северного маршрута транзита.
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