Путин и Обама нашли "точки соприкосновения"

Как заявил Путин, они с Обамой обсудили, в том числе, международные проблемы и нашли много "точек соприкосновения", в том числе по Сирии, Ирану и КНДР.



Президенты признали наличие разногласий, в том числе в сфере ПРО, но констатировали необходимость поиска решений.



Путин пригласил Обаму посетить Россию, тот поблагодарил. Между тем, осенью в Соединенных Штатах предстоят президентские выборы, напоминает РИА Новости.