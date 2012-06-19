Путин и Обама нашли "точки соприкосновения"

01:11, 19 июня 2012
Мир
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Президент России Владимир Путин на саммите G20 в Лос-Кабосе (Мексика) впервые в качестве главы российского государства встретился с президентом США Бараком Обамой.

Как заявил Путин, они с Обамой обсудили, в том числе, международные проблемы и нашли много "точек соприкосновения", в том числе по Сирии, Ирану и КНДР.

Президенты признали наличие разногласий, в том числе в сфере ПРО, но констатировали необходимость поиска решений.

Путин пригласил Обаму посетить Россию, тот поблагодарил. Между тем, осенью в Соединенных Штатах предстоят президентские выборы, напоминает РИА Новости.

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