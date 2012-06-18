Сегодня начался саммит «Большой двадцатки» в Мексике

На повестку дня саммита в Мексике вынесены преимущественно темы, которые вошли в план действий "большой двадцатки", принятого в ноябре прошлого года на саммите в Каннах, пишет РБК-Украина. Это стабилизация глобальной экономики, укрепление финансовой системы, реформирование финансового сектора.

Ожидается, что канцлер Германии Ангела Меркель вновь выступит за необходимость мощного регулирования банковского сектора. Как сообщалось, Меркель не понравилось предложение решить проблему долгового кризиса, создав единое долговое пространство. Германия не сможет сама спасти мировую экономику и ей нужна помощь стран G20. Как известно, на данный момент Германия является основным донором двух пакетов поддержки со стороны ЕС и МВФ на сумму около 240 млрд евро. Помимо этого именно действия Берлина позволили добиться списания греческого долга перед частными кредиторами примерно на 100 млрд евро. "Силы Германии не безграничны", - отметила Меркель, выступая в Бундестаге в середине июня.

На саммите будут обсуждать и введение налога на финансовые транзакции, на чем настаивает Германия.

Со своей стороны страны "большой двадцатки" хотят побудить Германию и Канаду, чтобы те позаботились о дополнительных импульсах для экономического роста.

Кроме того, на саммите ЕС хочет донести до глав крупных мировых экономик, что на них также лежит ответственность за стабильность глобальной экономики. В послании президента Европейского Совета Хермана ван Ромпея к главам всех 27 государств ЕС накануне саммита говорится о том, что США, Японии и Китаю необходимо укрепить свои экономики и провести реформы. Лидеры ЕС призвали США и Японию провести адекватное сокращение расходов государственного бюджета в среднесрочной перспективе. При этом Соединенные Штаты отдельно предупредили об опасности одновременного повышения налогов и сокращения расходов. Последствия подобных шагов экономика США может ощутить уже к концу 2012 г. Китай, со своей стороны, должен провести структурные реформы и сделать юань свободно конвертируемым. Кроме того, Пекину рекомендовано улучшить качество социального страхования.

Так же, по инициативе индийского председательства в преддверии саммита G20 в Мексике состоится мини-саммит с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) для согласования позиций.