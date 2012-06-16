В Египте начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов начался сегодня в Египте.

Как передает РИА «Новости», голосование продлится два дня и завершится в воскресенье.

В избирательных бюллетенях всего две фамилии: представителя исламского движения "Братья-мусульмане" Мухаммеда Мурси и последнего премьер-министра эпохи Хосни Мубарака Ахмеда Шафика. В этом туре победителю достаточно просто набрать больше голосов избирателей, чем у соперника. При этом в первом туре голосования с минимальным перевесом в несколько десятков тысяч голосов победил кандидат-исламист.

Дни голосования во втором туре официально объявлены в стране выходными, чтобы как можно больше граждан смогли принять участие в судьбоносном для страны выборе будущего Президента.

Охрану участков и порядка на улицах совместно обеспечивают армия и полиция - всего более 150 тыс. представителей силовых структур.

Окончательные итоги президентских выборов в Египте Избирком должен объявить 21 июня.