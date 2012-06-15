СМИ: Саркози обвиняют в сексуальных домогательствах

Соратница Николя Саркози по партии «Союз за народное движение» Мари-Сели Гийом в своей книге обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщает Зеркало недели со ссылкой на The Local.

Саркози якобы просил Гийом о «некоторых одолжениях сексуального характера». Автор книги употребила слово «une gaterie» (в буквальном переводе - «гостинец, небольшой подарок»).

Соответствующий разговор, как пишет 58-летняя Гийом, произошел, когда она приехала в Елисейский дворец с просьбой выделить денег на социальный проект для ее округа. При этом президент якобы продемонстрировал, что находится в состоянии повышенного сексуального возбуждения.

Поясняя, для чего она написала эту книгу, соратница бывшего президента сказала, что «хотела поведать людям, кем являются политики, с которыми ей выпало работать последние 10 лет».

Николя Саркози пока не отреагировал на откровения соратницы.