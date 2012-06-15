СМИ: Саркози обвиняют в сексуальных домогательствах
Бывший президент Франции якобы требовал от своей соратницы по партии «некоторые ласки сексуального характера». Сам Саркози пока никак не отреагировал на обвинения.
Соратница Николя Саркози по партии «Союз за народное движение» Мари-Сели Гийом в своей книге обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщает Зеркало недели со ссылкой на The Local.
Саркози якобы просил Гийом о «некоторых одолжениях сексуального характера». Автор книги употребила слово «une gaterie» (в буквальном переводе - «гостинец, небольшой подарок»).
Соответствующий разговор, как пишет 58-летняя Гийом, произошел, когда она приехала в Елисейский дворец с просьбой выделить денег на социальный проект для ее округа. При этом президент якобы продемонстрировал, что находится в состоянии повышенного сексуального возбуждения.
Поясняя, для чего она написала эту книгу, соратница бывшего президента сказала, что «хотела поведать людям, кем являются политики, с которыми ей выпало работать последние 10 лет».
Николя Саркози пока не отреагировал на откровения соратницы.