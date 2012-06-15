США помогут Грузии с ПВО и вертолетами

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, сделанном в связи с недавним визитом в Грузию госсекретаря США Хиллари Клинтон и заседанием американо-грузинской комиссии по стратегическому партнерству.

На заседании, пишет Лента.ру, обсуждались варианты оказания помощи грузинской стороне в разработке средств воздушного слежения, а также средств наблюдения в прибрежной полосе. США также не исключают помощи Грузии в тренировке военного персонала и в модернизации вертолетов общего назначения.

США вновь подчеркнули, что считают Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии. На заседании американо-грузинской комиссии, говорится в документе, стороны обсудили варианты установления контактов между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.