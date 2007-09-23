Генпрокуратура Грузии задержала бывшего полпреда президента (фото)

Генеральная прокуратура Грузии в воскресенье утром задержала бывшего полномочного представителя президента в регионе Шида Картли (граничит с зоной цхинвальского конфликта) Михаила Карели, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Грузии Николоз Гварамия.

"При попытке покинуть территорию Грузии и скрыться от следственных органов сегодня утром на границе был задержан бывший полпред Михаил Карели. Ему предъявлены обвинения по статьям 317 и 318 УК Грузии ("взяточничество"). В установленных законом сроках состоится судебный процесс, на котором прокуратура будет ходатайствовать о двухмесячном предварительном заключении Карели", - сказал Гварамия.

Он на специальном брифинге сообщил о показаниях бывших высокопоставленных чиновников региона Шида Картли, задержанных полицией в середине сентября этого года по подозрению в участии коррупционных сделках. По словам Гварамия, на допросах задержанные назвали многочисленные факты участия бывшего полпреда президента в коррупционных сделках и получении взяток в особо крупных размерах.

Карели в бытность полпредом президента Грузии в регионе прославился своими жесткими заявлениями в адрес российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Карели был известен как приближенный к бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили и считался его кадром. В последние месяцы, после того как стало известно о стремлениях Окруашвили создать свою оппозиционную политическую партию, Карели не скрывал намерения уйти с занимаемого поста и стать политическим единомышленником Окруашвили.

РИА Новости