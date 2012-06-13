Россия усиливает уголовную ответственность за нарушение миграционных правил

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом директор Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский сообщил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

В частности, глава ФМС сообщил, что миграционная служба инициировала поправки в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, в закон о выезде и въезде в Российскую Федерацию, правовое положение иностранных граждан, в Жилищный и Гражданский кодексы России.

По его словам, вводится уголовная ответственность за самовольное оставление спецприёмников для содержания иностранных граждан, реадмиссионных центров. Также увеличиваются сроки наказания за организацию незаконной миграции, за пересечение границы или нахождение на территории России, если срок закрытия въезда иностранцу ещё не закончен.

В свою очередь, В.Путин подчеркнул, что речь идет об ужесточении миграционной политики как в отношении иностранцев, так и внутри российской миграции.

При этом он подчеркнул, что изменение в миграционное законодательство должны приниматься после очень тщательного обсуждения общественными организациями.