Сенат США проголосовал против вывода войск из Ирака

Сенат США сегодня проголосовал против предложенного Демократической партией США законопроекта, в котором выдвигалось требование вывести значительную часть американских войск из Ирака в течение девяти месяцев.

В пользу законопроекта выступили 47 сенаторов из 100, в то время как для одобрения законопроекта требовалось минимум 60 голосов, передает РБК.

"Соединенные Штаты продолжат терять жизни в Ираке и растрачивать там свои ресурсы, пока сами иракцы не предпринимают никаких усилий по улучшению ситуации в своей стране", - прокомментировал решение верхней палаты конгресса США инициатор законопроекта сенатор-демократ Карл ЛЕВИН.

Представитель Республиканской партии, которая заблокировала прохождение предложения К.ЛЕВИНА, сенатор Джон МАККЕЙН объяснил позицию республиканцев тем, что "если США уйдут из Ирака сейчас, то впоследствии американские солдаты будут вынуждены вернуться туда при еще более сложных обстоятельствах".