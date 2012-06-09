В Apple придумали, как почтить память Стива Джобса

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Если вы хотите отдать дань уважения Стиву Джобсу и поприветствовать Apple на конференции, присоединяйтесь к акции ношения черных водолазок в период с 11-15 июня, - говорится в пресс-релизе компании. - Мы надеемся, что люди во всем мире выйдут в эти дни на улицу в "фирменных" водолазках Джобса, отдавая память его гению".

В компании также заметили, что для выражения солидарности достаточно ходить в водолазке или черной футболке с длинными рукавами всего один день в указанные дни.

С.Джобс снискал славу великого менеджера и новатора, он являлся автором более 200 изобретений - от компьютеров и портативных средств связи до дизайна графических интерфейсов. Под его руководством Apple превратилась в самую дорогую компанию в мире, а ее продукция породила новые классы электронных устройств.

В 2004 году врачи диагностировали у С.Джобса злокачественную опухоль в поджелудочной железе. Он перенес несколько операций, но даже несмотря на это, продолжал работать вплоть до августа 2011 года, когда объявил об уходе с поста главы компании.

5 октября 2011 года в возрасте 56 лет С.Джобс ушел из жизни.