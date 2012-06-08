К санкциям ЕС относительно Беларуси присоединились еще семь стран Европы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон размещено сегодня на сайте Совета ЕС.

«Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», отметила К. Эштон.

По ее словам, речь идет о решении Совета ЕС от 23 марта о расширении «точечных» санкций против Беларуси.

«Названные государства обеспечат соответствие национальной политики этим решениям Совета ЕС», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, список представителей Белорусского государства, чей въезд в ЕС запрещен и чьи активы на его территории должны быть заморожены, Совет ЕС утвердил 31 января 2011 года в связи с нарушениями прав человека во время и после президентских выборов 2010 года. Впоследствии список несколько раз дополнялся.

Последний раз это произошло 23 марта на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

В настоящее время визовые и экономические санкции ЕС распространяются на 243 частных лица и 32 предприятия Беларуси.