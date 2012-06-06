НАТО считает российские ракеты пустой тратой денег
22:44, 06 июня 2012Мир
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Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вновь заявил, что размещение тактических ракетных комплексов у границ НАТО будет пустой тратой средств со стороны РФ.
"Это действительно пустая трата денег... так как НАТО это не противник России. Поэтому абсолютно абсурдно тратить деньги на размещение наступательных вооружений, направленных против нас", - сказал А.Фог Расмуссен в ходе видеомоста Москва-Брюссель, передает РИА «Новости».
Он отметил, что эти средства можно направить на решение других вопросов и задач, в том числе социального характера.
Как сообщалось, Москва заявляла, что в случае размещение американской системы ПРО в Европе может разместить оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области.
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