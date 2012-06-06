Грузия и США обсудили укрепление обороны
Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении Вашингтона поддержать усилия грузинских властей в деле подготовки сотрудников для обеспечения береговой охраны.
Клинтон заявила об этом, выступая во вторник после переговоров в Батуми с грузинским президентом Михаилом Саакашвили, передает Радио Свобода.
На встрече обсуждались, в частности, меры укрепления системы национальной безопасности Грузии. Американский госсекретарь приняла участие в церемонии спуска на воду патрульного судна, на обслуживание которого Соединенные Штаты ранее выделили определенную сумму.
Находясь в Батуми, Хиллари Клинтон подтвердила приверженность США территориальной целостности Грузии.
"Мы договорились о сотрудничестве в сфере обороны, США проведут обучение грузинских вооруженных сил, чтобы они могли проводить мониторинг морского и воздушного пространства, также мы проведем модернизацию вертолетов", - цитирует Новости-Грузия.
По ее словам, Грузия в ближайшее время "станет сильным международным партнером с улучшенной обороноспособностью". Она также отметила участие грузинских военных в международной миротворческой миссии в Афганистане.
Госсекретарь также призвала Саакашвили сделать все для того, чтобы очередные парламентские выборы в стране были свободными и справедливыми, подчеркнув, что дальнейшее развитие Грузии "зависит от качества ее демократии".
Клинтон прибыла с визитом в Грузию в рамках регионального турне из Армении. Из Батуми 6 июня она направится в Баку.