В России возмущены приговором ливийского суда

Об этом в комментарий УНИАН заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Александр Лукашевич в связи с вынесением приговора в отношении задержанных в Ливии граждан России, Украины и Беларуси.

«В координации с украинскими и белорусскими коллегами будут незамедлительно продолжены - как в правовых рамках, так и на политическом уровне - все необходимые усилия с целью скорейшего урегулирования проблемы и пересмотра этого явно тенденциозного приговора», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в Москве с недоумением и возмущением воспринят подобный несправедливый и неоправданно суровый приговор. Такое решение тем более непонятно с учетом предпринимавшихся в течение всех последних месяцев МИД России и Посольством России в Триполи интенсивных контактов с ливийскими властями по этому вопросу и дававшихся ими заверений в объективности и беспристрастности суда. В Москве ожидают от ливийских властей неукоснительного соблюдения всех прав российских граждан, в том числе процессуальных, в строгом соответствии с международными нормами и стандартами.

По информации А.Лукашевича, сегодня, 4 июня, состоялось заключительное заседание ливийского военного суда по делу задержанных в Триполи 27 августа 2011 г. двух россиян, а также 22 граждан Украины и Беларуси. По итогам слушаний все подсудимые признаны виновными в «пособничестве режиму М.Каддафи и покушении на убийство путем восстановления военной техники». Один из россиян признан организатором группы и приговорен к пожизненному заключению, а другой гражданин РФ и все граждане Украины и Беларуси - к 10 годам исправительных работ.

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Справка УНИАН. В начале сентября 2011 года вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии М.Каддафи. Также среди задержанных были граждане России и Беларуси.

В МИД сообщили, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний.

В апреле этого года в Ливии начался судебный процесс над задержанными украинцами.

4 июня военный суд Триполи приговорил 19 граждан Украины, трех граждан Беларуси и одного россиянина к 10 годам заключения за пособничество режиму экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи. Они были признаны виновными в том, что ремонтировали военную технику, которую использовали подконтрольные М.Каддафи войска.

Еще один россиянин, обвиняемый в координировании группы, приговорен к пожизненному заключению.

В МИД Украины заявили, что защита приговоренных в Ливии к 10 годам заключения 19 граждан Украины будет подавать апелляцию на приговор.