Асад: Сирия на пороге войны
Президент Сирии заявил, что внешние силы развязали против страны войну.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что страна находится на пороге «реальной войны, навязываемой внешними силами», сообщает Reuters.
Президент в обращении к парламенту опроверг сообщения о том, что правительственные войска виновны в гибели мирных граждан в городе Хула в провинции Хомс, где полторы недели назад были убиты 116 человек, в том числе 30 детей.
Также Асад подчеркнул, что Сирия по-прежнему готова к политическому диалогу со всеми силами, которые не призывают к иностранной интервенции.
Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан накануне также заявил, что гражданский конфликт в Сирии может перерасти в «тотальную войну с сектантским подтекстом».
Массовое убийство жителей Хулы вызвала резкую реакцию со стороны властей многих стран. Во вторник Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция выслали в связи в этими событиями сирийских дипломатов из своих стран.