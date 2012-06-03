Асад: Сирия на пороге войны

Президент Сирии Башар Асад заявил, что страна находится на пороге «реальной войны, навязываемой внешними силами», сообщает Reuters.

Президент в обращении к парламенту опроверг сообщения о том, что правительственные войска виновны в гибели мирных граждан в городе Хула в провинции Хомс, где полторы недели назад были убиты 116 человек, в том числе 30 детей.

Также Асад подчеркнул, что Сирия по-прежнему готова к политическому диалогу со всеми силами, которые не призывают к иностранной интервенции.

Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан накануне также заявил, что гражданский конфликт в Сирии может перерасти в «тотальную войну с сектантским подтекстом».

Массовое убийство жителей Хулы вызвала резкую реакцию со стороны властей многих стран. Во вторник Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция выслали в связи в этими событиями сирийских дипломатов из своих стран.