Украина готова предоставить НАТО самолеты

Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Андреем Клюевым, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБОУ.

В частности, в ходе встречи А.Клюев и С.Козей обсудили вопросы взаимодействия двух стран в рамках деятельности НАТО, в первую очередь - в Афганистане. А.Клюев отметил, что Украина готова продолжить сотрудничество с НАТО по использованию стратегической транспортной авиации.

С.Козей сообщил о планах Польши относительно поэтапного вывода своего воинского контингента из Афганистана до конца 2014 года, который в данный момент составляет 2,5 тыс. военнослужащих, и выразил надежду на широкое сотрудничество с Украиной в этом вопросе.

А.Клюев отметил важность активизации двустороннего военно-технического сотрудничества и предложил провести в ближайшее время заседание украинско-польской подкомиссии по вопросам сотрудничества оборонных отраслей промышленности.

Участники встречи также обсудили работу, которую начали Украина, Польша и Литва над созданием литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) для совместного участия в миротворческих операциях.

Также С.Козей передал А.Клюеву первый экземпляр Совместного бюллетеня по вопросам безопасности, который готовили аналитики Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины и Бюро национальной безопасности Республики Польша. Исходя из плана сотрудничества между ведомствами двух стран на 2012-2013 годы, издание следующего выпуска Совместного бюллетеня будет осуществлять украинская сторона.

Кроме того, С.Козей пригласил А.Клюева посетить с визитом Варшаву осенью этого года.