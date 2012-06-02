Израиль внезапно провел крупные танковые учения

Как сообщает Радио Свобода, в учениях, о проведении которых заранее не сообщалось, приняли участие танки, военно-воздушные силы, боевые спасательные подразделения, военные инженеры и различные элитные подразделения спецназа.

Отрабатывались боевые действия в любое время суток, пересечение рек и других водных преград, очистка территории от мин и прочие элементы наземной войны. Сам факт проведения таких масштабных учений никак не афишировался в прессе. Это связывают с тем, что ситуация в регионе резко изменилась из-за событий в соседних странах – так называемой "арабской весны".



Обсуждая итоги учений, полковник Эйнав Шалев отметил, что "учения доказывают, что мы можем справиться с куда более серьезной угрозой, чем ранее".



Параллельно в горах Галилеи прошли учения элитного разведывательного подразделения "Эгоз”, которое специализируется на борьбе с террористическими группировками. Кроме того, израильская Служба тыла активизировала кампанию по раздаче противогазов населению.