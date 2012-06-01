В Петербурге и Москве прошли акции в защиту 31-й статьи Конституции

В Москве полиция начала отпускать участников акции протеста, задержанных в четверг вечером на Триумфальной площади во время проведения неразрешённой манифестации с требованием соблюдать 31-ю статью Конституции.

По словам представителя незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Аверина, на большинство задержанных составлены протоколы об административном правонарушении.

По официальным данным полиции, на Триумфальной площади были задержаны около 120 человек из 150 участников акции.

Аналогичная акция прошла и в Петербурге. Как передает Радио Свобода, задержаны около десятка активистов – в основном организаторы митинга. В то же время большой группе оппозиционеров дали пройти по центру города – без транспарантов и выкрикивания лозунгов.

Оппозиционные активисты с мая 2009 г. регулярно, каждого 31 числа, проводят митинги в защиту 31-й статьи Конституции России – о свободе собраний. Власти не дают разрешения на проведение таких акций и разгоняют их.