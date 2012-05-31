Белый дом извинился за досадную оговорку Обамы

Это признал на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Президент оговорился, - сказал Карни. - Он имел ввиду нацистские лагеря смерти на оккупированной Германией польской территории. - Мы сожалеем".

Речь идет о высказываниях президента США, которые прозвучали накануне во время церемонии награждения Президентской медалью свободы 12 американских граждан. В числе награжденных посмертно был боец польского сопротивления Ян Карский. Фашистский концлагерь, куда он попал практически специально, чтобы посмотреть, как немцы обращаются с узниками и сообщить об этом мировому сообществу, Обама назвал не фашистским, а "польским лагерем смерти". Это вызвало негодование в польском обществе и резкую реакцию руководства страны.

"Мы сожалеем по поводу этой оговорки, но она не должна оттенять ясного намерения воздать должное Яну Карскому и всем тем храбрым польским гражданам, которые выступили в защиту человеческого достоинства перед лицом тирании", - подчеркнул Карни.