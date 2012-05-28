Египетские демократы просят исламиста уступить место на выборах

В случае отказа от участия во втором туре выборов, вместо него на решающем этапе выступит независимый кандидат Хамдин Сабахи, сообщает РИА Новости.



Первый тур выборов президента Египта завершился 24 мая. По результатам подсчета голосов, первое место занял представитель движения "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси, второе осталось за последним премьер-министром при режиме экс-президента Мубарака Ахмедом Шафиком. Эти претенденты набрали практически одинаковое количество голосов - около 25% от общего списка выборщиков. Третьим по количеству набранных голосов финишировал независимый кандидат Хамдин Сабахи, которого поддержали более 20% избирателей. Никто из претендентов не набрал более 50% голосов, поэтому для определения победителя 16-17 июня будет проведен второй тур голосования.



Призыв к исламскому кандидату Мурси сняться с дальнейших выборов поддерживают крупнейшие демократические и молодежные структуры страны, в том числе и самое популярное среди египетской молодежи движение "6 апреля - Демократический фронт". Обращение к выдвиженцу "Братьев-мусульман" основано на том, что занявший третье место на прошедших выборах Хамдин Сабахи является "по-настоящему независимым кандидатом".



В случае, если Мурси снимет свою кандидатуру, соперником экс-премьера Шафика автоматически становится Хамдин Сабахи, имеющий третий результат среди претендентов на пост главы государства.



Сабахи на протяжении последних десятилетий всегда находился в оппозиции к существовавшему режиму. Он придерживается национал-социалистических взглядов и имеет значительную поддержку рабочих профсоюзов. Широкую популярность среди молодежи Сабахи приобрел в период египетской революции весны 2011 года, в которой принимал самое активное участие.