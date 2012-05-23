Президент Польши обсудил с Януковичем и Меркель "шансы и угрозы"
06:15, 23 мая 2012Мир
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Президент Польши Бронислав Коморовский считает, что внутренняя политика Украины угрожает ее интеграции в Европейский Союз.
Такое мнение он высказал польским журналистам, комментируя свои переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем и канцлером Германии Ангелой Меркель, прошедшие в рамках саммита НАТО в Чикаго, сообщает прес-служба главы Польского государства.
По информации пресс-службы, Б.Коморовский обсудил с В.Януковичем и А.Меркель "шансы и угрозы" евроинтеграции Украины, в том числе в контексте подписания Соглашения об ассоциации и создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
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