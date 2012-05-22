Четырем подрывникам «Невского экспресса» дали пожизненное

В России четверым обвиняемым в подрыве «Невского экспресса» в ноябре 2009 года назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, еще шестеро осужденных получили сроки от 7 до 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Зелимхану Аушеву и девяти братьям Картоевым. Они признаны виновными в подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года, а также в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений», - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что подрыв «Невского экспресса» совершила банда, возглавляемая Александром Тихомировым, известным как «Саид Бурятский». Всего в состав вооруженной группы входило около 20 человек, прошедших спецподготовку и имеющих опыт ведения боевых действий.

Местом проведения теракта была намеренно выбрана железная дорога. Участники банды рассчитывали на то, что в результате взрыва весь состав пассажирского поезда сойдет с рельсов и упадет под откос, что приведет к многочисленным жертвам.

Оказавшие активное сопротивление семь членов банды, в том числе «Саид Бурятский», были уничтожены, З.Аушев и девять братьев Картоевых были задержаны.

«Приговором суда З.Аушеву, Беслану, Мураду и Татархану Картоевым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Остальным шести братьям Картоевым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, скорый поезд № 166 «Невский экспресс» сообщением Москва - Санкт-Петербург потерпел катастрофу 27 ноября 2009 года на Октябрьской железной дороге приблизительно в километре от административной границы Новгородской и Тверской областей. В соответствии с основной версией правоохранительных органов, причиной катастрофы стал теракт. Погибли 27 человек.

В результате катастрофы поезда пострадал один гражданин Украины.