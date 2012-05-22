В Непале до сих пор ищут трех пропавших украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

«По состоянию на 21 мая трое граждан Украины остаются пропавшими без вести, принимаются меры по идентификации тела погибшего, который был найден на месте происшествия и который может быть гражданином Украины», - сказал он.

По словам А.Дикусарова, Посольство Украины в Республике Индия и Почетное консульство в Непале поддерживают постоянную связь с родственниками пропавших без вести граждан Украины.

Он также сообщил, что гражданка Украины, которая входила в эту группу, уже вернулась в Украину.

Как сообщал УНИАН, 5 мая вблизи города Покхара (Непал) в горной местности произошел сдвиг почвы, в результате которого 5 человек погибли и более 50 пропали без вести.

Пропавшими считаются также трое граждан Украины, которые в составе группы украинских туристов (всего четверо человек) находились на отдыхе в районе инцидента.