Сын Лукашенко теперь контролирует все силовые ведомства страны
Главой Министерства внутренних дел Беларуси назначен протеже президентского сына.
Новый глава белорусского МВД Игорь Шуневич считается креатурой старшего сына Александра Лукашенко Виктора, пишут Комментарии.
Президентский наследник оказался в большой политике около пяти лет назад. Его команда успела получить прозвище «молодые волки».
Лукашенко-младший сумел расставить своих людей практически во всех силовых ведомствах. МВД было последним, неподконтрольным ему.
Кроме того, Виктору Лукашенко приписывают контроль над приватизационными процессами в стране, что есть хорошим рычагом влияния, особенно если вспомнить мартовское заявление президента Беларуси: «Любое предприятие может быть приватизировано, любое, без исключения».
На самом деле наличие такого игрока, как Виктор Лукашенко, не правило, а скорее исключение в белорусской системе власти, которая все же кардинально отличается от украинской. «В Республике Беларусь вертикаль власти по-настоящему едина, в ней нет олигархов, которые могли бы влиять на государственную политику, а конкуренция ведомств и кланов — это всего лишь эксперименты одного человека», - пишет издание.