Сын Лукашенко теперь контролирует все силовые ведомства страны

Новый глава белорусского МВД Игорь Шуневич считается креатурой старшего сына Александра Лукашенко Виктора, пишут Комментарии.

Президентский наследник оказался в большой политике около пяти лет назад. Его команда успела получить прозвище «молодые волки».

Лукашенко-младший сумел расставить своих людей практически во всех силовых ведомствах. МВД было последним, неподконтрольным ему.

Кроме того, Виктору Лукашенко приписывают контроль над приватизационными процессами в стране, что есть хорошим рычагом влияния, особенно если вспомнить мартовское заявление президента Беларуси: «Любое предприятие может быть приватизировано, любое, без исключения».

На самом деле наличие такого игрока, как Виктор Лукашенко, не правило, а скорее исключение в белорусской системе власти, которая все же кардинально отличается от украинской. «В Республике Беларусь вертикаль власти по-настоящему едина, в ней нет олигархов, которые могли бы влиять на государственную политику, а конкуренция ведомств и кланов — это всего лишь эксперименты одного человека», - пишет издание.