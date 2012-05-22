США запретили поставлять в Иран слезоточивый газ

Принятый сенатом законопроект предусматривает новые санкции в отношении Корпуса стражей исламской революции и обязует все компании, акции которых торгуются в США, уведомлять комиссию по ценным бумагам о любых сделках с Ираном. Также новые санкции коснутся любых совместных с Ираном проектов в сфере энергетики. Кроме того, законопроект предусматривает визовые санкции в отношении частных лиц и сотрудников компаний, поставляющих иранскому правительству продукцию, используемую при разгоне демонстраций, в частности, слезоточивый газ и резиновые пули.

Палата представителей одобрила свой вариант законопроекта еще в декабре, так что теперь палатам конгресса предстоит согласовать два текста.

США и ряд других стран Запада, замечает РИА Новости, обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.

Группа международных посредников - "шестерка", в которую входят Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция, с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения.

В отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН. Помимо этого, различные резолюции, требующие от Ирана обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать ее исключительно мирную направленность, приняли ряд стран и организаций.