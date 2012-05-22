Петербургский "Майдан" решил держаться пока возможно
02:22, 22 мая 2012Мир
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В Петербурге общее собрание гражданских активистов, разбивших лагерь в сквере у Исаакиевского собора, постановило, что уходить следует только в случае силового воздействия.
При таком развитии событий лагерь, скорее всего, переместится в Александровский сад, сообщает городской интернет-ресурс Фонтанка.ру.
В понедельник петербургские власти объявили о закрытии сквера в связи с работами по ремонту дорожек к Дню города.
В Москве в понедельник действовали сразу два лагеря гражданских активистов – на Арбате и на Кудринской площади.
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