Петербургский "Майдан" решил держаться пока возможно

02:22, 22 мая 2012
Мир
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В Петербурге общее собрание гражданских активистов, разбивших лагерь в сквере у Исаакиевского собора, постановило, что уходить следует только в случае силового воздействия.

При таком развитии событий лагерь, скорее всего, переместится в Александровский сад, сообщает городской интернет-ресурс Фонтанка.ру.

В понедельник петербургские власти объявили о закрытии сквера в связи с работами по ремонту дорожек к Дню города.

В Москве в понедельник действовали сразу два лагеря гражданских активистов – на Арбате и на Кудринской площади.

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