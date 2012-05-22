Петербургский "Майдан" решил держаться пока возможно

При таком развитии событий лагерь, скорее всего, переместится в Александровский сад, сообщает городской интернет-ресурс Фонтанка.ру.



В понедельник петербургские власти объявили о закрытии сквера в связи с работами по ремонту дорожек к Дню города.



В Москве в понедельник действовали сразу два лагеря гражданских активистов – на Арбате и на Кудринской площади.