СМИ: Аль-Каида создала «человека-бомбу»

Международная террористическая сеть «Аль-Каида» создала с помощью хирургов «человека-бомбу», в тело которого вживлены способные взрываться имплантаты, сообщает NEWSru.

«Западная разведка уверена, что связанные с «Аль-Каидой» хирурги научились вживлять в тела террористов-смертников взрывчатые вещества», - отмечает издание. Взрывчатка, согласно его сведениям, вживляется в мягкие ткани бедер и груди.

Подобные имплантаты предназначены для того, чтобы незаметно пронести взрывчатку на борт самолета. Применяемые сейчас в ряде ведущих аэропортов мира специальные сканеры человеческого тела не способны обнаружить эти взрывные устройства.

По данным издания, сведения о технологии по созданию «человека-бомбы» были получены западными спецслужбами от агента, внедренного в структуры «Аль-Каиды» в Йемене. Тот, в частности, сообщил, что взрывчатка приводится в действие путем впрыскивания в имплантаты специальной жидкости с помощью шприца.