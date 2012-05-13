Сборщиков долгов забросали "коктейлями Молотова"

Компания занимается сбором долгов государству (налогов и штрафов), сообщает Reuters.

В местной полиции подтвердили факт нападения. Возгорания здания не произошло, но фасаду был причинен значительный ущерб. Вызванной на место происшествия пожарной команде удалось быстро ликвидировать возгорание. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.



Этот инцидент уже не первый в истории Equitalia: в декабре 2011 г. директору компании доставили письмо, которое взорвалось у него в руках: мужчина получил травмы рук. После этого аналогичные послания получали другие сотрудники различных подразделений компании. Кроме того, в январе 2012г. возле офиса компании в г.Неаполе было взорвано несколько канистр с легковоспламеняющейся жидкостью. Тогда ответственность за нападение взяла группировка анархистов FAI (Федерация анархистов Италии).



Накануне, замечает РосБизнесКонсалтинг, в г.Неаполе толпа несогласных с налоговой политикой страны попыталась взять отделение Equitalia штурмом. Полиции для подавления беспорядков пришлось использовать специальные средства.