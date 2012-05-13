Четыре украинские нелегалки занимались в Польше клубникой

Как сообщила УНИАН пресс-служба SG, две украинки не имели подписанных договоров о выполнении работы на польского работодателя, как того требует законодательство, а еще две имели оформленные заявки на трудоустройство от другой фирмы, чем на которую они фактически работали.

Украинки работали в частной компании, которая занималась выращиванием и продажей клубники.

Гражданки Украины, в соответствии с действующим законодательством, будут вынуждены покинуть территорию Польши, а их работодатель за нарушение правил трудоустройства иностранцев заплатит штраф в размере по меньшей мере тысячу долларов.

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Как сообщал УНИАН, польская пограничная служба с половины 2007 года, с тех пор, как в Польше действует упрощенная система трудоустройства для граждан Украины, до 2012 года за работу без соответствующих документов задержала около 2,2 тысяч украинцев из почти 750 тысяч, получивших такие заявки.

Справка УНИАН. Граждане Украины могут работать в Польше без официального разрешения, которое является необходимым документом для легальной работы в Польше, с 20 июля 2007 года при условии регистрации польским работодателем соответствующей заявки на работу.

В то же время по этой упрощенной системе украинцы могут работать в Польше не дольше 6 месяцев в год, и обязаны работать на того работодателя, который оформил для них заявку.

По упрощенной системе могут работать также граждане Беларуси, России, Грузии и Молдовы, но свыше 90% из всех заявок польские работодатели регистрируют для украинцев.