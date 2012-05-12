Польским женщинам на 7 лет повысят пенсионный возраст

00:22, 12 мая 2012
Мир
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Парламент Польши одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение в стране пенсионного возраста.

После повышения пенсионный возраст составит 67 лет - как для мужчин, так и для женщин. Сегодня он составляет 65 и 60 лет соответственно, сообщает Радио Свобода.

Предполагается, что повышение пенсионного возраста, которое начнется с января, будет завершено для мужчин в 2020 году, а для женщин – в 2040-м.

К тому времени, по экспертным прогнозам, более половины всех жителей страны будут старше 50 лет.

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