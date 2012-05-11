Беларусь утверждает, что стоит на страже Литвы, Польши и всего Евросоюза

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложил государственный секретарь Совета безопасности Леонид Мальцев.

«Мы в том числе защищаем интересы той же Польши, Литвы, всего Евросоюза. Мы блокируем проникновение к ним наркотиков, нелегальных мигрантов, оружия. Поэтому здесь необходимо и этим странам, и Евросоюзу в целом, посмотреть и для защиты своих интересов принять соответствующие меры. Давайте договариваться, что нужно еще сделать, а не вводить какие-то там санкции и усугублять положение», - отметил Л. Мальцев.

Он подчеркнул, что в целом система национальной безопасности работает в штатном режиме.

«Угроз национальной безопасности в настоящее время нет», - отметил Л. Мальцев.

Как сообщал УНИАН ранее, Беларусь заявляла о пересмотре подходов к организации охраны границы со странами ЕС в условиях санкций со стороны Европейского союза.

Речь шла о том, что приоритет будет отдан контролю за въездом в Беларусь, тогда как ранее усилия по обеспечению пограничной безопасности на въезд и выезд были распределены равномерно.