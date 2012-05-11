Обама с пониманием воспринял отказ Путина приехать в США

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни.



Накануне в телефонном разговоре Путин сообщил Обаме, что не сможет принять участие в саммите "восьмерки" из-за занятости при формировании нового правительства.



Как ожидается, первая двусторонняя встреча Путина и Обамы состоится на полях саммита G20 18-19 июня в мексиканском городе Лос Кабос.



"Путин только что вступил в должность, и он действительно занят формированием правительства, и президент (Обама) прекрасно это понимает. Это не было сюрпризом и не является знаком пренебрежения. Это вполне понятные обстоятельства", - цитирует РИА Новости.

Россию на саммите будет представлять... премьер-министр Дмитрий Медведев, который, видимо, не настолько занят формированием правительства.



Говоря о том, может ли Обама отказаться от поездки на саммит АТЭС во Владивосток, который пройдет 1-8 сентября, Карни категорично заявил: "Нет".