Польский эксперт: Янукович близок к положению Лукашенко

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пекло.

В то же время он отметил, что сложно спрогнозировать, каким образом этот инцидент повлияет на позицию украинской власти в деле экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Не знаем ответа, или этот саммит был отменен из-за того, что (Президент Украины Виктор) Янукович пришел к выводу, что ему никакая Европа не нужна, и он все равно будет делать все, что хочет, или на самом деле отозвал его, поскольку почувствовал себя беспомощным», - сказал эксперт.

Я.Пекло отметил, что бойкот президентами саммита свидетельствует о все большем сопротивлении в Европейском Союзе политике В.Януковича, который сейчас может избрать компромисс с ЕС или пойти путем Президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Это большой знак вопроса, пойдет ли Украина полностью в направлении модели Беларуси... Это вопрос, на который (сейчас) нет полного ответа», - сказал директор PAUCI, заметив, что определенный свет на дело могут пролить комментарии В.Януковича в ближайшее время.

В то же время, по его мнению, окончательный ответ в этом деле дадут запланированные на октябрь этого года выборы в Верховную Раду.

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Как сообщал УНИАН, вчера МИД сообщил, что Украина переносит саммит в Ялте из-за того, что ряд глав европейских государств не смогут принять в нем участие.

До этого пять президентов европейских стран, в частности Румынии, Албании, Хорватии, Чехии и Черногории, прямо заявили об отказе от участия в саммите из-за дела экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Президент Германии не заявлял этого прямо, но именно эта причина отказа следовала из комментария МИД Германии.

Президенты Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии, Австрии и Словении отказались прибыть на саммит, официально сославшись на другие причины, одновременно выразив обеспокоенность делом Ю.Тимошенко.

Подтвердили свое участие в саммите президенты Польши, Словакии и Молдовы.

Президент Литвы дала согласие на участие в саммите в обмен на возможность встретиться с Тимошенко.