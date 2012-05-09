США обеспокоены массовыми арестами в Москве

Представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что беспокойство США относится к задержаниям в ходе марша и митинга 6 мая, а также последующих акций, сообщает Би-би-си.

Вместе с тем, Госдеп также осуждает нарушения, совершенные "небольшой группой протестующих" в отношении полиции.

"Мы призываем все стороны воздержаться от насилия и настаиваем на том, чтобы власти уважали право на свободу собраний и свободу слова", - отметил Тонер.

Акции протеста, отмеченные большим количеством задержаний, начались накануне инаугурации Владимира Путина 7 мая и продолжаются до сих пор.