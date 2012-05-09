США обеспокоены массовыми арестами в Москве
00:30, 09 мая 2012Мир
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Государственный департамент США обеспокоен действиями российской полиции в отношении мирных демонстрантов и призывает власти обеспечить свободу слова и собраний.
Представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что беспокойство США относится к задержаниям в ходе марша и митинга 6 мая, а также последующих акций, сообщает Би-би-си.
Вместе с тем, Госдеп также осуждает нарушения, совершенные "небольшой группой протестующих" в отношении полиции.
"Мы призываем все стороны воздержаться от насилия и настаиваем на том, чтобы власти уважали право на свободу собраний и свободу слова", - отметил Тонер.
Акции протеста, отмеченные большим количеством задержаний, начались накануне инаугурации Владимира Путина 7 мая и продолжаются до сих пор.
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