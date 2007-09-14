У России новый премьер

Госдума дала согласие на утверждение Виктора Зубкова в должности премьера РФ. Таким образом, он становится девятым по счету главой кабинета министров в истории современной России с 1992 года.

Как передает РИА Новости, за утверждение Зубкова проголосовали 381 депутат, против - 47, воздержались 8. Голосование было открытым.

В среду Владимир Путин принял отставку премьера Михаила Фрадкова и внес в Госдуму кандидатуру главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова на пост главы кабинета министров. В четверг Зубков встречался с думскими фракциями.

В соответствии с Конституцией, теперь президент должен подписать указ о назначении Виктора Зубкова председателем правительства. В свою очередь, новый премьер-министр не позднее, чем через неделю после назначения должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Премьеру также предстоит предложить главе государства кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.