Польский премьер советует болельщикам писать письма о Тимошенко

По его словам, она также работала над подготовкой к чемпионату и не хотела бы его срыва.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Д.Туск заявил на пресс-конференции в Варшаве, комментируя призывы самой крупной польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PIS) бойкотировать Евро-2012 из-за дела Ю.Тимошенко.

"Я убежден, что Юлия Тимошенко хотела бы, чтобы ее большой труд и усилия в деле Евро не были утрачены. Польша без дискуссий заинтересована в том, чтобы чемпионат состоялся", - сказал он.

Д.Туск сказал, что польские власти планируют продолжать отстаивать соблюдение прав человека в Украине и, в частности, добиваться "облегчения ситуации" Юлии Тимошенко, отметив, что для этого есть много других способов, кроме бойкота.

"Ничего не мешает, чтобы все без исключения польские болельщики, начиная с меня, перед началом чемпионата Европы направили письмо, что для блага польско-украинской дружбы и для блага чемпионата Тимошенко должна оказаться на свободе", - сказал Д.Туск.

Глава правительства Польши назвал призыв своего главного политического конкурента Ярослава Качиньского "голом в свои ворота".

"Было бы плохо, если бы из Варшавы раздавались такие голоса, которые могут привести к срыву чемпионата", - добавил Д.Туск.

Он напомнил, что Польша с Украиной вложили много усилий и денег для организации этого мероприятия.

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Как сообщал УНИАН, лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Я.Качиньский обнародовал заявление, в котором призвал бойкотировать Евро-2012 в Украине и рассмотреть возможность перенесения матчей из украинских городов в другое государство из-за дела Ю.Тимошенко, которая заявило о ее избиении и объявила голодовку.

МИД Польши официально выступил против бойкота Евро-2012, отметив, что сама экс-премьер призвала своих сторонников не делать ничего, что может навредить Украине.