Американский пастор снова провел церемонию сожжения Корана

Как стало известно в минувшие выходные, сообщает корреспондент РИА Новости, пастор из штата Флорида Терри Джонс вновь провел публичную церемонию сожжения копий Корана: в окружении 20 собравшихся сторонников он церемониально сжег священную книгу мусульман у своей церкви в городе Гейнсвилл. В ходе акции пастор потребовал освободить из-под стражи священника Юсефа Надархани, который приговорен в Иране к смертной казни.



"Вы знаете, как мы относимся к осквернению любых священных текстов, мы считаем подобные поступки достойными сожаления. Мы считаем их проявлениями неуважения. Но, честно говоря, я не хочу уделять здесь этому человеку и этой проблеме время", - сказала на пресс-брифинге официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд.



"Это поступок частного лица и он никоим образом не отражает ценности американского народа или американского правительства", - сказала Нуланд в ответ на вопрос, собирается ли администрация извиниться за действия Джонса, как того требует иранское правительство.



Имя Джонса, прогремело на весь мир в марте прошлого года, когда он в присутствии примерно 50 человек сжег копию Корана в одной из церквей во Флориде, спровоцировав беспорядки в Афганистане, в которых погибли более 100 человек. 1 апреля разъяренная толпа напала на офис ООН в Мазари-Шарифе. Среди погибших - десять сотрудников международной организации.