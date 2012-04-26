В «Газпроме» сланцевый газ называют газом будущих поколений

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам заседания совета директоров компании.

«В связи с тем, что Россия обладает огромным ресурсным потенциалом традиционного природного газа и стоимость его добычи даже в сложных природно-климатических и геологических условиях значительно ниже стоимости производства нетрадиционного газа, основой для надежного газоснабжения российских потребителей и организации экспортных поставок будет оставаться традиционный природный газ. Поэтому нетрадиционный газ предполагается рассматривать в качестве источника для газоснабжения будущих поколений», - говорится в сообщении.

На Совете директоров также шла речь о технологических и экономических аспектах, связанных с добычей сланцевого газа. Было отмечено, что опыт «Газпрома» в сфере добычи угольного газа в Кузбассе может быть использован в долгосрочной перспективе при добыче сланцевого газа.

Сообщается, что правлению поручено обеспечить выполнение работ, направленных на развитие научно-технического потенциала компании в области производства нетрадиционных видов газа, в соответствии с технологическими приоритетами, предусмотренными Программой инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 года.

На заседании было отмечено, что «Газпром» имеет опыт добычи нетрадиционных видов газа. В настоящее время компания реализует уникальный для России проект: ведет добычу угольного газа на первом в стране метаноугольном промысле — Талдинском месторождении в Кузбассе. При этом технология, которая применяется на месторождении, была разработана и апробирована «Газпромом». На весь технологический цикл (от разведки угольного газа до его использования) получено более 30 патентов. В 2011 году «Газпром» начал пробную эксплуатацию еще одного перспективного участка Кузбасса — Нарыкско-Осташкинской площади. Всего в Кузбассе планируется обеспечить стабильный уровень добычи угольного газа в объеме 4 млрд куб. м в год.

Кроме того, «Газпром» совместно с Gasunie, ЗАО «Евротехника» и корпорацией «БиоГазЭнергоСтрой» подписал Меморандум о взаимопонимании по совместной реализации проекта производства в России «зеленого» газа (топлива, производимого из органического сырья и соответствующего физико-техническим требованиям, предъявляемым к природному газу). Целью этого проекта является создание бизнес-модели поставок «зеленого» газа в страны Европы. Планируется, что в перспективе его реализация позволит «Газпрому» выйти на новый, растущий рынок «зеленого» газа в странах Евросоюза, а также отработать технологию получения газа из возобновляемых источников.

Кроме этого, на Совете директоров была отмечена важность дальнейшей работы по созданию и развитию технологий поиска, разведки и разработки месторождений нетрадиционного газа, а также методик оценки технико-экономической реализуемости проектов освоения таких месторождений.