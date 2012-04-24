Саркози пытается получить голоса ультраправых
Действующий президент Франции Николя Саркози добивается расположения избирателей крайне правых взглядов.
Если они помогут ему, то глава государства сможет переизбраться на второй срок, сообщает Би-би-си.
Чтобы обойти в мае во втором туре кандидата от социалистов Франсуа Олланда, пришедшего первым в первом туре, Саркози нужна поддержка 18% избирателей, проголосовавших за лидера ультраправых Мари Лё Пен.
Обращаясь к сторонникам Лё Пен, Саркози заявил, что Европа не контролировала миграцию и не занималась защитой своих границ.
В свою очередь Мари Лё Пен отказалась поддерживать Саркози. "Я больше не верю в искренность Николя Саркози", - заявила она, призвав своих сторонников также не верить заявлениям действующего президента.
Тем временем европейские политики выражают обеспокоенность в связи с успехом ультраправых на президентских выборах во Франции, сообщает Радио Свобода.
Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель назвал результат Марин Лё Пен тревожащим. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что частично за это можно винить Саркози, который в ходе предвыборной кампании выступил за ужесточение правил иммиграции и реформу Шенгенской безвизовой зоны. Глава МИД Швеции Карл Бильдт предупредил об опасности взглядов, направленных "против открытого общества и открытой Европы".