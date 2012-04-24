Саркози пытается получить голоса ультраправых

Если они помогут ему, то глава государства сможет переизбраться на второй срок, сообщает Би-би-си.

Чтобы обойти в мае во втором туре кандидата от социалистов Франсуа Олланда, пришедшего первым в первом туре, Саркози нужна поддержка 18% избирателей, проголосовавших за лидера ультраправых Мари Лё Пен.

Обращаясь к сторонникам Лё Пен, Саркози заявил, что Европа не контролировала миграцию и не занималась защитой своих границ.

В свою очередь Мари Лё Пен отказалась поддерживать Саркози. "Я больше не верю в искренность Николя Саркози", - заявила она, призвав своих сторонников также не верить заявлениям действующего президента.