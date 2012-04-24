В Чикаго соберутся Горбачев, далай-лама и другие

00:36, 24 апреля 2012
Мир
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В США сегодня открывается 12-й Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира.

Медаль лауреата Нобелевской премии мира

Ожидается, что на встречу соберутся 11 лауреатов, среди них - бывший президент СССР Михаил Горбачев, Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо и бывший президент США Джимми Картер, сообщает Радио Свобода.

Саммит под названием "Говорить громче в защиту свободы и прав" продлится три дня.

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