В Чикаго соберутся Горбачев, далай-лама и другие
00:36, 24 апреля 2012Мир
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В США сегодня открывается 12-й Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира.
Медаль лауреата Нобелевской премии мира
Ожидается, что на встречу соберутся 11 лауреатов, среди них - бывший президент СССР Михаил Горбачев, Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо и бывший президент США Джимми Картер, сообщает Радио Свобода.
Саммит под названием "Говорить громче в защиту свободы и прав" продлится три дня.
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