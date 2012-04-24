В Чикаго соберутся Горбачев, далай-лама и другие

Ожидается, что на встречу соберутся 11 лауреатов, среди них - бывший президент СССР Михаил Горбачев, Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо и бывший президент США Джимми Картер, сообщает Радио Свобода.



Саммит под названием "Говорить громче в защиту свободы и прав" продлится три дня.