ОПЕК принял неожиданное решение

Картель экспортеров нефти ОПЕК принял решение увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с ноября 2007 года, передает Лента.ру со ссылкой на агентство Bloomberg.

Такое решение было принято из-за опасений, что высокие цены на сырье могут оказать отрицательное влияние на мировую экономику. C ноября объем производства составит 27,2 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Как поясняет агентство, члены картеля уже производили больше нефти, чем позволяли их квоты. По некоторым данным, при лимите в 25,8 миллиона баррелей в сутки в августе добывалось около 26,7 миллиона баррелей.

Сообщение об увеличении добычи нефти уже привело к снижению цен на нефть. Так, на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже в ходе торгов в понедельник и вторник стоимость барреля сырой нефти с поставкой в октябре достигала 78,32 доллара, а после обнародования решения картеля она снизилась почти на доллар.

Решение ОПЕК было неожиданным для многих аналитиков, добавляет Bloomberg. Опрошенные агентством специалисты на минувшей неделе указывали, что квоты в ближайшее время едва ли будут увеличиваться.